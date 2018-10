Progetto “Ragazze in Tiro”: convocate cinque giocatrici dell’Amatori Savona

Vado Ligure. Soddisfazione in casa Amatori Pallacanestro Savona per la convocazione di ben cinque atlete alla tappa genovese del progetto “Ragazze in Tiro“.

Nella mattinata di domani, domenica 21 ottobre, nel palazzetto Lago Figoi di Genova Borzoli, un gruppo di sedici ragazze liguri si allenerà agli ordini di uno staff regionale, in presenza di coach Giovanni Lucchesi, allenatore delle nazionali giovanili, e addirittura di coach Marco Crespi, allenatore della Nazionale femminile senior, con l’obiettivo del miglioramento di questo fondamentale, forse “il” fondamentale, che la federazione cerca di stimolare con questo evento itinerante di formazione. Una bellissima occasione di crescita personale.

Chi sono le nostre magnifiche cinque? Sono la 2000 Alice Cambiaso, le 2001 Beatrice Paleari e Anna Poggio, e le 2002 Giada Leonardini e Giulia Picasso.

L’Amatori Savona risulta in questo caso la società più rappresentata.