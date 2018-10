Savona. Due successi casalinghi, tre vittorie fuori casa e due pareggi nel turno inaugurale del girone A di Prima Categoria. Sono quindici le reti segnate.

Un solo gol, realizzato da Damonte al 14°, è stato sufficiente alla Veloce per tornare vittoriosa da Cairo Montenotte. I granata guidati da Mario Gerundo hanno piegato l’Aurora, mostrando fin dall’inizio di essere la squadra da battere.

di 48 Galleria fotografica Calcio, Prima Categoria: Cervo vs Altarese









Bel successo dello Speranza, capace di imporsi per 2 a 0 a Borghetto. Le reti dei savonesi, una per tempo, sono state realizzate da Jabbi e Ferrotti.

Nella sfida tra neopromosse il Plodio ha superato per 2 a 1 la Baia Alassio, conquistando la sua prima storica vittoria in Prima Categoria. Un gol di Gorlero ha portato in vantaggio gli ospiti, ma i biancoblù di mister Massimiliano Brignone hanno pareggiato con Russo sul finire del primo tempo ed hanno siglato la rete del sorpasso con Bayi nel finale di gara.

Inizio da dimenticare per il Pontelungo, sconfitto 4 a 0 sul campo dell’ambizioso Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Le reti sono state firmate da Simone Fiore, Bianco autore di una doppietta e Caccamo.

Al Picasso il Quiliano & Valleggia è stato piegato di misura dal Camporosso, a segno con Davide Giunta al 34° del primo tempo. Nessun dramma per la formazione di mister Enrico Ferraro, che ha ceduto ad un’avversaria che sarà sicuramente tra le protagoniste ad alta quota.

Pareggio 1 a 1 tra Cervo ed Altarese. Botta e risposta nel finale del primo tempo: Filippo Saino ha portato in vantaggio i giallorossi, poi ha risposto Belgacem. A metà ripresa lo stesso Filippo Saino ha fallito un rigore e per la squadra valbormidese è sfumata la possibilità di portare a casa i 3 punti.

Una rete per parte tra Letimbro e Soccer Borghetto. Al Santuario hanno esultato per primi i tifosi locali, grazie ad una segnatura di Cossu che ha portato i gialloblù al riposo avanti 1 a 0. In avvio di secondo tempo la neopromossa allenata da Rossano Porcella ha impattato con un gol di Serra.