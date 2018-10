Savona. Seconda giornata e il girone A di Prima Categoria ha già una capolista solitaria. Si tratta del Camporosso, che ha liquidato per 4 a 0 la matricola Cervo con la tripletta di Cascina e la marcatura di Calcopietro.

A quota 4 punti, con un successo ed un pareggio, ci sono tre squadre: Speranza, Veloce e Soccer Borghetto.

I granata di mister Mario Gerundo hanno impattato 2 a 2 con il Borghetto; i rossoverdi allenati da Ermanno Frumento hanno pareggiato 1 a 1 con il Quiliano & Valleggia. Lo Speranza è andato al riposo in vantaggio di un gol, segnato da Montalto; ad una decina di minuti dal termine dell’incontro ha pareggiato Ferrotti dal dischetto.

Il Soccer Borghetto ha ottenuto la prima vittoria della sua storia in Prima Categoria battendo una squadra che aveva provato la stessa soddisfazione la domenica precedente: il Plodio. La formazione di mister Rossano Porcella si è imposta per 1 a 0 grazie ad un gol di Lopresti nel finale di gara.

Primo successo stagionale anche per la Baia Alassio, che tra le mura amiche ha sconfitto il temuto Don Bosco Vallecrosia Intemelia per 4 a 2. Gli ospiti hanno risposto con Bianco su rigore e con Caccamo alle reti giallonere firmate da Delfino e Guardone; poi però la squadra allenata da Pietro Iurilli è riuscita ad avere la meglio grazie alle segnature di Odasso e Garibizzo.

Debutto casalingo con vittoria per Pontelungo che conquista i 3 punti a scapito dell’Aurora. Sul terreno di Leca d’Albenga i granata hanno colpito due volte, con una doppietta di Ferrari nella ripresa, affondando i cairesi per 2 a 0.

Nel turno inaugurale Altarese e Letimbro avevano pareggiato; anche nello scontro diretto hanno colto un pari. In Val Bormida è finita 2 a 2: Bianco e Vanara hanno portato sul doppio vantaggio i gialloblù di mister Maurizio Oliva; i giallorossi non si sono abbattuti e hanno rimediato con le reti di Rovere e Filippo Saino su rigore. Tutto nel primo tempo; nella ripresa non si è più segnato.