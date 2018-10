Quiliano.3a giornata del campionato di Prima Categoria girone A: il Quiliano&Valleggia riceve l’Altarese.La squadra di casa reduce dall’1-1 contro lo Speranza, quella ospite dal 2-2 interno col Letimbro. Fischio d’inizio ore 15:30.

Tabellino:

Quiliano&Valleggia – Altarese 3-1 (1′ Fabbretti, 43′ Ottonello, 56′ Boffo – 13′ Brahi)

Quiliano&Valleggia: Fradella, Vezzolla (78′ Marouf) , Carocci, Russo, Salinas, Boffo, Montalto, F. Armellino (66′ Tino) , Ottonello (52′ Pesce) , Grippo (88′ Vivalda) , Fabbretti.

A disp. Bruzzone, Mellogno, Bondi, Vivalda, Pesce, Marouf, Tino, R. Armellino. All. Ferraro

Altarese: Briano, Diop, Latyr, Lai, Grosso, R. Saino, Gelsomino (66′ Magni) , Bubba, Brahi, F. Saino, Rovere.

A Disp. Marchi, Mileto, Pansera, Marsio, Cela, Magni, Giorgetti. All. Fiori

Arbitro: Del Panta (Imperia).

Note: ammoniti Bubba, Rovere (A) Salinas, Russo, Montalto (Q). Espulso Diop (A). Spettatori 120 circa.

Cronaca:

1′ Gol Quiliano&Valleggia! Primo affondo sulla sinistra di Carocci, palla al limite dell’area per Fabbretti che di piatto fa 1-0.

5′ Padroni di casa vicini al raddoppio ancora Carossi. Questa volta imbecca Ottonello. L’attaccante biancorosso lanciato in porta salta Briano. La sua conclusione però s’infrange sul palo.

11′ Gol Altarese! Lancio dalle retrovie. Brahi sul filo del fuorigioco anticipa Fradella con un pallonetto.

14′ Calcio di punizione per il Quiliano dalla destra. Colpo di testa in area da parte di Russo. Centrale, nessun problema per Briano.

34′ ammonito Bubba.

37′ Intervento in ritardo di Diop. Giallo.

39′ Gara puntigliosa. Ammonito Salinas.

43′ Gol Quiliano&Valleggia ! Traversone in area, buco della difesa valbormidese. La palla arriva a Ottonello. Il tiro è debole, ma una deviazione spiazza Briano.

45′ Fine primo tempo: Quiliano&Valleggia-Altarese 2-1.

46′ Inizio secondo tempo.

48′ Destro a botta sicura di Grippo. Murato.

52′ Sostituzione Quiliano&Valleggia: esce Ottonello, entra Pesce.

56′ Gol Quiliano&Valleggia! Calcio d’angolo dalla destra battuto rapidamente. Fabbretti in mezzo per Boffo che nell’area piccola anticipa tutti e fa 3-1.

58′ Altarese in dieci uomini. Espulso Diop per somma di ammonizioni.

63′ Ammonito Russo.

66′ Un cambio per parte. Nel Quiliano&Valleggia esce R. Armellino, entra Tino. Per l’Altarese esce Gelsomino, entra Magni.

68′ Rovere si lascia andare in area. Giallo per simulazione.

72′ Contropiede due contro due Quiliano&Valleggia. Tempestiva uscita di Briano.

78′ Secondo cambio del Quiliano&Valleggia. Esce Vezzolla, entra Marouf.

81′ Ammonito Montalto.

85′ Punizione sulla trequarti per il Quiliano&Valleggia con Grippo. Palla di poco a lato.

88′ Terzo e ultimo cambio Quiliano&Valleggia. Esce Grippo, entra Vivalda.

90′ Sei minuti di recupero.