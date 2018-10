Borghetto Santo Spirito. Campo centrale del quarto turno del girone A di Prima Categoria è stato l’Oliva di Borghetto dov’è andato in scena il derby cittadino.

Ad aggiudicarselo è stato il Soccer Borghetto, che ha avuto la meglio per 4 a 3 sul Borghetto 1968. Il derby è stato un continuo susseguirsi di emozioni. I biancorossi hanno sbloccato il risultato con Carparelli su rigore; immediato il pareggio di Santelia. Poi la squadra di mister Rossano Porcella ha colpito due volte, con Bellissimo e Tarditi, andando al riposo in vantaggio 3-1. Nella ripresa i granata hanno reagito, raggiungendo il pari con le reti di Parodo e Simonetti. Decisivo, ad un paio di minuti dalla fine, il gol di Serra che ha dato i 3 punti al Soccer Borghetto. I biancorossi si trovano solitari al primo posto in classifica.

Bel colpo della Veloce, che è andata a vincere per 2 a 1 sul terreno del Camporosso, squadra che si trovava ancora a punteggio pieno. I locali hanno chiuso la prima frazione in vantaggio di un gol, segnato da Cascina. Nella ripresa i granata hanno ribaltato il risultato con le segnature di Tiola e Guerra.

È stata una giornata ricca di segnature, nella quale tutte e quattordici le squadre hanno realizzato almeno un gol. Al Briano di Santuario se ne sono contati sei. Speranza e Pontelungo hanno impattato 3 a 3, cogliendo entrambe il secondo pareggio in questo campionato. Al vantaggio iniziale dei rossoverdi con Scarfò su rigore, la compagine di mister Fabio Zanardini ha replicato con le reti di Caneva, Ancona e Giampà, portandosi avanti 3 a 1. I savonesi non si sono dati pere vinti e con i gol di Sala e di Besio dal dischetto nel recupero hanno evitato la sconfitta.

Secondo, ad un punto dal Soccer Borghetto capolista, oltre al Camporosso c’è il Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Ha avuto la meglio per 4-2 sul Cervo con segnature di Rotella, Marafioti, Caccamo e Meo; per i gialloneri a segno Sparaccio e Tinkiano.

Pareggio 1 a 1 tra Baia Alassio e Quiliano & Valleggia, che restano appaiate in classifica nelle posizioni intermedie. Al Ferrando i padroni di casa sono andati al riposo in vantaggio di un gol, realizzato da Gorlero. Nel secondo tempo la squadra allenata da Enrico Ferraro ha ristabilito la parità con una rete di Salinas.

Identico l’andamento nella partita giocata sabato a Mallare, tra Altarese e Aurora. Qui, però, entrambe le reti sono state segnate nella seconda metà di gara. I giallorossi l’hanno sbloccata con Filippo Saino su calcio di rigore; la formazione guidata da Henri Carnesecchi ha risposto con Paolo Mozzone.

Dopo tre pareggi, la Letimbro può festeggiare per il primo successo. I gialloblù di mister Maurizio Oliva lo hanno ottenuto sul campo del Plodio con il risultato di 2 a 1. Bonzo e Bianco sono gli autori delle reti dei savonesi; per i valbormidesi ha accorciato le distanze Spinardi.