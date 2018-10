Savona. Pareggio 2 a 2 nella partita tra Veloce e Borghetto, valevole per il 2° turno del campionato di Prima Categoria.

Passa subito in vantaggio la Veloce, al 2° minuto, per un errore in disimpegno del Borghetto: il retropassaggio al portiere è troppo corto e Colombino ne approfitta per trafiggere Cattaneo.

Dopo dieci minuti sotto choc, in cui la Veloce sfiora un paio di volte il raddoppio, poi finalmente il Borghetto esce dal guscio facendosi vedere pericolosamente in avanti con un paio di trame molto interessanti. La palla buona capita a entrambe le mezzali granata: prima Desiato, al 19°, non è abbastanza freddo e il tiro da posizione favorevolissima si perde sul fondo, poi Gasco, al 32°, costringe Cerone ad un grande intervento.

La partita è molto rapida, giocata su veloce circolazione della palla. Veloce che preme, Borghetto che si difende con ordine e cerca di ripartire pericolosamente: il premio alla tenacia degli ospiti arriva al minuto 40: ottimo spunto di Gasco capitalizzato da Bova. Fa 1-1 e dopo pochi minuti si va nello spogliatoio per l’intervallo.

Anche il secondo tempo è abbastanza equilibrato. Non appena le squadre si allungano un po’, l’intraprendenza e la grinta dei granata pareggiano il livello della contesa nonostante una certa superiorità tecnico-atletica dei padroni di casa. I reparti mediani perdono le misure lasciando spazio agli attacchi.

La Veloce torna avanti con un calcio di rigore, un po’ generoso, che Vejseli trasforma con freddezza al minuto 16. Gli ospiti non demordono e sfruttano al meglio un calcio a due in area, altrettanto generoso: il 2 a 2 lo segna Artiano con una gran botta di sinistro. Ancora una clamorosa occasione per parte ma Cattaneo e Cerone dicono di no.

Il Borghetto porta via un punto preziosissimo che fa classifica e morale, dando la consapevolezza di poter proporre calcio su qualsiasi campo.

I tabellini.

FBC Veloce 1910 (4-3-3): Cerone; Palmiere (Bruzzone dal 24′ s.t.), Barranca (Pasquino dal 29′ s.t.), Cosentino, Tiola; Guerra, Vejseli, Murialdo (Palomba dal 36′ s.t.); Damonte, Vario (Fanelli dal 15′ s.t.), Colombino

A disposizione: Ceraolo, Paggi, Penna, Lavagna – All. Mario Gerundo

Marcatori: Colombino (2′ p.t.) e Vejseli (16′ s.t. c.d.r.)

Ammoniti: Tiola

FCD Borghetto 1968 (4-3-1-2): Cattaneo; Santelia, Testa, Simonetti, Sabìa S.; Pianese, Gasco (Parodo dal 10′ s.t.), Desiato; Guglieri (Gervasoni dal 26′ s.t.); Artiano (Simonassi dal 38′ s.t.), Bova (Pellegrini dal 15′ s.t.)

A disposizione: Covella, Magro, Monleone, Fruzzetti, Sabìa M. – All. Maurizio Carle

Marcatori: Bova (40′ p.t.) e Artiano (30′ s.t.)

Ammoniti: Testa, Simonetti, Gasco, Artiano