Premiazioni e presentazione della nuova stagione: è il giorno del Volley Day

Genova. Si terrà domani, giovedì 18 ottobre, a partire dalle ore 18,30 presso la Casa della Federazioni del Coni, il tradizionale Volley Day a cura del Comitato regionale della Federazione Italiana Pallavolo.

La presidente Anna Del Vigo e il Consiglio Fipav, oltre ad alzare il sipario sui prossimi tornei di Serie C e D femminile, premieranno tutte le realtà protagoniste nella stagione 2017/2018. “Il Volley Day è un’occasione di incontro tra il Comitato e le società, tutti insieme celebreremo le nostre eccellenze – spiega Del Vigo -. E’ importante riconoscere gli sforzi dei nostri dirigenti e le qualità messe a disposizione dai nostri allenatori in funzione dei risultati ottenuti dai nostri atleti”.

Applausi per i sodalizi promossi dalla Serie C: gli uomini del Cus Genova e le donne della Serteco Volley School. A realizzare il salto dalla D alla C, sono state le squadre maschili di Sant’Antonio e Admo Volley e i sodalizi femminili di Pallavolo Carcare, Volley Genova VGP e Cffs Cogoleto. Ad vincere la Coppa Liguria, sono stati i pallavolisti dell’Admo Lavagna e le pallavoliste di Carcare.

Ecco le società vincitrici dei campionati regionali giovanili. Under 13 3X3: Colombo Volley Genova. Under 13F: Sportandgo SSDRL Don Bosco. Under 13M: Colombo Volley Genova. Under 14F: CPO Ortonovo. Under 14M: Colombo Volley Genova. Under 16F: Polisportiva Alta Valbisagno. Under 16M: Colombo Volley Genova. Under 18F: Albisola Pallavolo. Under 18M: ABC Volley La Spezia. Under 20M: Nuova Albisola Volley.

La Fipav Liguria premierà anche i partecipanti al Trofeo delle Regioni di beach volley: Federico Tomà e Simone Podestà, secondi classificati sotto la guida di Alessandro Assalino, e Giorgia Botta ed Elisa Valdora, settimi classificati sotto la direzione tecnica di Andrea Gigante.

Verrà inoltre consegnata la Rete d’Oro ad un personaggio del mondo della pallavolo ligure capace di scrivere pagine importanti nell’ottica dello sviluppo di questa disciplina. In occasione del Volley Day sarà anche presentato lo speciale evento in programma mercoledì 24 ottobre all’RDS Stadium con ospite d’onore Andrea Lucchetta.