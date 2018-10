Pontelungo, Michele Neri:”Vogliamo entrare in semifinale di Coppa Liguria

Albenga. La gara Pontelungo-Sciarborasca, allerta meteo permettendo, si giocherà nella festività di Ognissanti, al “Massabò” di Albenga, con inizio alle ore 15.

Il Pontelungo, in caso di vittoria, accederà alla semifinale di Coppa Liguria, riservata alle compagini partecipanti al campionato Prima Categoria.

“Sappiamo che sarà una gara molto difficile, lo Sciarborasca, oltre ad essere ben posizionato in campionato, ha eliminato squadre come Speranza, Cogoleto, Veloce, compagini che aspirano a salire in Promozione – dice il presidente ingauno Michele Neri – ma noi ci proveremo con tutte le forze per venire a capo del team genovese”.

Michele Neri, trent’anni compiuti a settembre è il più giovane presidente calcistico della Liguria…

“E’ la società dei trentenni – sorride Neri – il vice presidente, Riccardo Vignone e il direttore generale Vincenzo Nato sono da poco entrati negli “enta”, speriamo di essere da esempio… la classe dirigenziale del calcio ha bisogno di nuove idee e aria fresca…”.

Il Pontelungo è una piccola società, ma ambiziosa, vero Neri?

“Nella sport come nella vita bisogna essere ambiziosi – continua il presidente – il nostro lavoro è iniziato con il restyling del Massabò, abbiamo rifatto spogliatoi, recinzione ed impianto di irrigazione e stiamo valutando l’opportunità di dotarci di un green sintetico, visto che il nostro terreno è ancora in terra, mentre a livello sportivo puntiamo, nel giro di poco tempo a provare a salire in Promozione”.

Mister Fabio Zanardini sta facendo un buon lavoro…

“Zanardini è l’allenatore che calza a pennello per una società come la nostra – conclude Neri – oltre ad essere preparato sul piano tecnico, sa gestire molto bene le tematiche dello spogliatoio”.