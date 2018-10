Piogge e temporali, allerta gialla in tutta la provincia savonese

Savona. Maltempo in arrivo sulla Liguria e il savonese ed è stata diramata una allerta meteo per piogge intense e forti temporali: scatterà alle 6:00 di domani, sabato 27 ottobre, per proseguire fino alle ore 24:00. Sarà allerta gialla.

L’avviso è stato diramato da pochi minuti dalla protezione civile della Liguria sulla base delle previsioni meteo di Arpal.

L’allerta, che riguarda tutta la Liguria, è di tipo idrogeologico per temporali e piogge diffuse.

LA SITUAZIONE: La Liguria si appresta a vivere una lunga fase perturbata caratterizzata da precipitazioni, localmente anche intense e da brevi pause. L’aspetto della “durata” sarà, dunque, quello rilevante e farà si che i fenomeni debbano essere monitorati con grande attenzione. Nel dettaglio, in queste ore stiamo sperimentando gli effetti, modesti, della rotazione del flusso dai quadranti meridionali. Dalla prossima notte e in particolare dalle prime ore del mattino aumenterà l’instabilità con fenomeni precipitativi anche temporaleschi che daranno vita a una lunga fase pre frontale, prevista durare almeno fino A domenica.

Il transito del fronte vero e proprio è atteso sulle nostre zone a inizio settimana. Da segnalare come, sul Mediterraneo e in particolare nella zona del Golfo del Leone, si avrà un rinforzo davvero notevole dei venti e che il mare sarà molto agitato nella giornata di domenica anche sottocosta..

Ecco, dunque, l’avviso meteorologico emesso per la giornata di oggi e per le due successive con i fenomeni previsti:

OGGI, VENERDI’ 26 OTTOBRE: Venti da Sud-Ovest con locali rinforzi fino a 40-50km/h anche rafficati sui capi di A in serata; deboli piogge e rovesci fino a moderati, più probabili sul centro-Levante.

DOMANI, SABATO 27 OTTOBRE: Fin dalle prime ore del mattino piogge in estensione da Levante al resto della regione anche a carattere di rovescio o temporale localmente forte. Nel pomeriggio fenomeni in intensificazione con aumento della probabilità di rovesci o temporali forti e piogge persistenti di forte intensità; le cumulate raggiungeranno valori ovunque elevati. Venti 40-50km/h anche rafficati tra Sud-Est e SudOvest su ACE e localmente sulle restanti zone.

DOPODOMANI, DOMENICA 28 OTTOBRE: In mattinata segnaliamo ancora piogge diffuse, forti e persistenti con cumulate elevate su tutte le zone e possibili rovesci o temporali forti. Dalle ore centrali temporaneo esaurimento dei fenomeni su ABDE mentre su C si prevedono anche per il pomeriggio piogge diffuse deboli o moderate con cumulate significative. Mareggiata da Sud su tutte le coste. Venti da Sud localmente forti al mattino.