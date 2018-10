Provincia. Resta ancora difficile la situazione maltempo nel savonese, con l’allerta meteo in corso e in attesa di conoscere gli ultimi bollettini meteo per la giornata di domani.

A preoccupare maggiormente è la forte mareggiata che sta interessando le coste del savonese e le piogge intense che anche queste ore, seppur a macchia di leopardo, stanno riguardando molte località della provincia, con cumuli consistenti.

di 31 Galleria fotografica Mareggiata e primi danni sui litorali









La situazione più critica si sta registrando a Spotorno in piazza Rizzo, dove è stata evacuata dai vigili del fuoco una coppia di anziani che vive su una casa sul mare, invasa letteralmente dall’acqua. Ma sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco dei distaccamenti provinciali nei tratti di litorale e nelle zone limitrofe colpite dalla mareggiata e dalla pioggia intensa di queste ore.

Ma non solo, gli allagamenti sulle strade e in particolare sulla via Aurelia hanno costretto alla chiusura del tratto all’altezza di Portovado, in entrambe le direzioni, per ragioni di sicurezza: sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco e la polizia municipale; si teme per la prosecuzione dell’ondata di maltempo.

Sono stati segnalati numerosi allagamenti in box e scantinati a Loano e Pietra Ligure, in particolare. I litorali sono stati invasi dalla acqua del mare e dalle forti piogge, un mix che ha creato parecchi disagi e zone ormai totalmente inagibili.

Disagi in tutti i tratti di passeggiata a mare sulla costa, in tutti i comuni del savonese, dove si sconsiglia di transitare o sostare per l’aumento del moto ondoso previsto per le prossime ore.

Probabilmente solo domani si potrà fare una stima dei danni provocati da una mareggiata senza precedenti e dalle forti piogge.