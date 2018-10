Pietra Ligure. Vince e convince il Pietra Ligure di mister Pisano, che supera (2-0) il Busalla di Cannistrà, che a causa della sconfitta, interrompe la striscia di risultati positivi.

Elia Zunino è l’autore della rete che ha chiuso, definitivamente i giochi: ” Siamo contenti, perchè dopo aver pareggiato con Imperia e Finale, abbiamo vinto con una signora squadra come il Busalla, ben organizzata e ricca di giocatori di spessore”.

“Non ci poniamo limiti, ma allo stesso tempo non ci montiamo la testa – continua l’attaccante – come vuole mister Pisano, ci godiamo la vittoria e da martedì cominceremo a pensare alla prossima gara, lavorando con determinazione e umiltà come abbiamo sempre fatto”.