Pietra Ligure. “Il pareggio con il Finale, è un ottimo risultato – afferma il presidente Claudio Faggiano – anche se dopo il nostro pareggio, abbiamo avuto un paio di occasioni con Rovere e Zunino per poter fare nostra l’intera posta, ma va bene lo stesso, sono contento per la prestazione della squadra, che ha giocato a viso aperto, mettendo in mostra anche tanta personalità”.

Il presidente del Pietra Ligure è orgoglioso della prova e del campionato dei suoi ragazzi, cresciuti sotto l’abile regia di mister Pisano.

“E’ stato bello vedere tanta gente sugli spalti del “Borel” ad assistere alla gara, significa che il nostro “appeal” è cresciuto in maniera considerevole, il bel gioco e di conseguenza i risultati hanno riavvicinato tanti tifosi al Pietra Ligure, d’altronde il palazzo va costruito su buone fondamenta…”.