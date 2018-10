Pietra Ligure. Un vero e proprio bagno di folla per don Giancarlo Cuneo, che oggi ha fatto ufficialmente il suo ingresso in basilica a Pietra Ligure come nuovo parroco.

Tra i presenti, oltre ovviamente al vescovo Borghetti, il sindaco Dario Valeriani, la parlamentare Sara Foscolo, il consigliere regionale Luigi De Vincenzi e una delegazione del Sacro Ordine di Malta, di cui don Cuneo è cappellano, anche tantissimi fedeli che hanno voluto “salutare” l’ingresso ufficiale del loro nuovo pastore.

di 24 Galleria fotografica Pietra Ligure, l'ingresso del nuovo parroco don Giancarlo Cuneo









La celebrazione ha rappresentato anche l’occasione per “riconsegnare” virtualmente alla città il sagrato settecentesco antistante la Basilica di San Nicolò di Bari al termine dei lavori di restauro.