Pietra Ligure, al centro polivalente si parla di consumo del suolo con Alessandro Mortarino

Pietra Ligure. Sarà dedicata alla “Legge di iniziativa popolare contro il consumo di suolo e per il riuso del suolo urbanizzato” la serata in programma questa sera, venerdì 19 ottobre, alle 21 al centro polivalente “Fratelli Rosselli” di via Nino Bixio a Pietra Ligure.

Interverrà Alessandro Mortarino, rappresentante del “Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio” e co-redattore della legge sul consumo del suolo presentata in Parlamento ed in discussione in commissione in questi giorni. Coordinerà la serata Loredana Astigiano.

La serata è organizata dal “Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio” e dal “Forum Beni Comuni, Legalità, Diritti”.