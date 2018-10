Piantagione illegale di marijuana a Calice: 49enne arrestato e 8 kg di droga sequestrati

Calice Ligure. Otto chili di marijuana, in parte coltivata in un terreno e in parte stoccata in un casa, sequestrati e un artigiano italiano di 49 anni arrestato.

E’ il bilancio dell’operazione antidroga conclusa domenica pomeriggio a Calice Ligure dai carabinieri della stazione di Finale Ligure che hanno operato con l’ausilio delle unità cinfile dei colleghi del nucleo di Villanova D’Albenga.

I militari finalesi da qualche giorno tenevano d’occhio i movimenti del quarantanovenne sospettando che potesse aver allestito una piantagione illegale. Ed in effetti il blitz scattato domenica ha confermato i sospetti permettendo di trovare lo stupefacente in coltivazione in un terreno di sua proprietà, ma anche in essiccazione nella sua abitazione adibita a magazzino di stoccaggio e confenzionamento.

L’artigiano arrestato, con alcuni trascorsi giudiziari alle spalle, è finito agli arresti domiciliari e ieri mattina è stato processato per direttissima in tribunale. Il suo arresto è stato convalidato e il suo legale ha chiesto per lui i termini a difesa. Di conseguenza il processo è stato rinviato.