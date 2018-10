Piaggio, i sindacati scrivono ai ministri Di Maio e Trenta: “Soluzione urgente per evitare l’ennesimo dramma ligure”

Villanova d’Albenga. “È necessaria una decisione ed una soluzione per evitare l’ennesimo dramma in una Regione duramente colpita dai recenti accadimenti”. E’ quanto affermano le segreterie di Savona e Genova di Fim, Fiom, Uilm e l’Rsu degli stabilimenti di Piaggio Aerospace in una “nota urgente” inviata al ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio e al ministro della difesa Elisbetta Trenta.

“Con questa nostra breve nota – spiegano i sindacati – siamo ad evidenziare come il protrarsi della situazione di incertezza legata all’Iter che riguarda il decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R SMD 04/2017 per l’acquisizione di velivoli a pilotaggio remoto rischi di diventare elemento devastante per tutta la Regione Liguria essendo lo stabilimento dislocato su due unità produttive rispettivamente a Genova Sestri e Villanova d’Albenga e uno stabilimento ad Albenga LaerH dedicato al supporto delle lavorazioni velivolistiche”.

“Non possiamo permetterci di rischiare nulla in un’azienda come Piaggio Aerospace che conta 1200 dipendenti ed ha un know how unico nel nostro paese. I lavoratori non subiranno passivamente decisioni che dovessero minare pesantemente il loro futuro”.