Piaggio, i sindacati chiedono incontro urgente sul futuro di 1200 lavoratori

Villanova D’Albenga. Una lettera indirizzata al Presidente della Regione Liguria, agli assessori regionali allo Sviluppo Economico e del Lavoro, al sindaco di Villanova d’Albenga, a quello di Finale Ligure e al presidente della Provincia di Savona.

E’ quella inviata dalla rappresentanza sindacale dello Stabilimento Piaggio Aerospace di Villanova d’Albenga che sollecita “un urgente interessamento dell’istituzione regionale verso ed il Ministero dell Sviluppo Economico a riguardo della soluzione che riguarda presente e futuro dei 1200 lavoratori”.

“Siamo consapevoli che c’è grandissima attenzione a questa importante azienda nazionale, alle sue tecnologie ed alle professionalità che contiene. Non basta. La soluzione non può più tardare e deve avere, davanti a tutto, spessore industriale per permettere ad ogni settore (motori e velivoli) di esprimere al meglio le potenzialità, anche legate agli investimenti effettuati nello stabilimento di Villanova” dicono i sindacati.

“Restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro per incontrarci, certi del Vostro convinto intervento” conclude la lettera alle istituzioni firmata dalla Rsu Piaggio Aerospace di Villanova d’Albenga.