Piaggio Aerospace, telefonata Toti-Di Maio: “Confermata importanza strategica dell’azienda”

Villanova d’Albenga. “Il Vice-Premier e Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio e il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti hanno fatto il punto questa mattina, in una lunga telefonata, delle principali questioni industriali aperte nella regione ed in particolare delle evoluzioni relative a Piaggio Aerospace”. Così la nota congiunta tra il Vice-Premier e Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio e il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Per quanto riguarda le prospettive industriali di Piaggio, il Ministro ha assicurato la volontà del Governo di sostenere i programmi di sviluppo della azienda e i livelli occupazionali di un’area già dichiarata di crisi, riservandosi di aggiornare le istituzioni locali circa gli sviluppi dei dossier e delle trattative in corso in queste ore” ha sottolineato lo stesso Toti.

Il Presidente Toti ha ribadito al Ministro l’importanza e il ruolo strategico di una impresa come Piaggio in Liguria. “Nelle prossime giornate tutti questi temi verranno dunque affrontati con spirito di collaborazione, nella consapevolezza che ad oggi nessun posto di lavoro è a rischio e che, anzi, Governo ed Enti Locali lavoreranno insieme per incrementare l’occupazione nell’industria Genovese e nell’area di crisi complessa del savonese” conclude la nota.