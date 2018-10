Villanova d’Albenga. Come anticipato ieri da IVG.it, al termine dell’assemblea di questa mattina alla Piaggio Aerospace è partita la protesta dei lavoratori, con sciopero e corteo partito dallo stabilimento di Villanova d’Albenga e diretto verso il Comune, dove è stato richiesto un incontro con il sindaco Pietro Balestra.

Una assemblea calda e piena tensione quella vissuta questa mattina, come era nell’aria, considerata la pesante situazione di incertezza sull’azienda aeronautica e l’indotto: oltre 1200 maestranze a rischio di perdere il lavoro, con la paventata messa in liquidazione, giudicata una “ennessima mazzata” dopo mesi di lotte, battaglie e richieste di incontro a livello ministeriale.

Foto 2 di 2



Non sono bastate ai lavoratori le rassicurazioni arrivate ieri dalla telefonata tra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il ministro Di Maio “sull’importanza strategica dell’azienda aeronautica”.

Rsu e organizzazioni sindacali ora vogliono risposte certe e in tempi brevi, in particolare sul programma di sviluppo per i droni, con la conferma degli investimenti previsti e quindi le necessarie garanzie occupazionali.

E nel faccia a faccia con il primo cittadino villanovese, i sindacati hanno annunciato per la giornata di domani, martedì 30 ottobre, un altro sciopero di 8 ore, con una nuova protesta in Consiglio regionale.

“La situazione non è piacevole, dal 2014, da quando è stata delocalizzata la Piaggio, è il terzo o quarto corteo che vedo come sindaco e spero che questo sia l’ultimo…” ha detto il sindaco Balestra, dopo aver ascoltato le ragioni di Rsu e organizzazioni sindacali di categoria. “Abbiamo già attivato la Regione e altri sindaci del comprensorio, il territorio è pronto a sostenere la battaglia dei lavoratori per tutelare una azienda strategica e fondamentale, per la quale erano stati sottoscritti accordi e impegni precisi” ha concluso il primo cittadino villanovese.

“Serve un intervento forte e deciso delle istituzioni a tutti i livelli – ha sottolineato Lorenzo Ferraro della Fiom Cgil -. Domani vedremo cosa ci risponderà la Regione Liguria: la notizia della messa in liquidazione da parte della proprietà è solo ufficiosa, ma non si può certo arrivare a tanto… Rischiamo di buttare all’aria tutto quello che questa azienda è e rappresenta per questo territorio, con enormi ripercussioni a livello occupazionale e sociale”.

Ecco la diretta di IVG.it