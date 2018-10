Piaggio Aerospace, Melis (M5S): “Noi sempre dalla parte dei lavoratori”

Savona. “Il MoVimento 5 Stelle Liguria è in prima linea con i lavoratori di Piaggio Aerospace, consapevole dell’importanza e del ruolo strategico dell’impresa, che è sempre stata e resta un’azienda strategica per il territorio e per il paese”.

Ad affermarlo è il consigliere savonese dell’M5S Andrea Melis, che ha proseguito: “Circola la voce che il Movimento 5 Stelle sia responsabile dell’empasse che sta mettendo a rischio la commessa Piaggio. Non è vero: da parte nostra non vi è alcuna pregiudiziale e nessuno ha mai espresso pareri negativi, tantomeno nella commissione parlamentare competente”.

“Non dimentichiamo però che l’iter di approvazione del decreto ministeriale era stato confezionato dall’ex Ministro della Difesa Roberta Pinotti a fine legislatura: ne va da sé che il nuovo Governo abbia dovuto ricostruire un quadro chiaro e che prima di esprimersi debba aspettare il parere della Commissione Difesa”.

“Peraltro già il ministro Trenta rispondendo in aula a sua volta non ha espresso alcuna contrarietà in merito. Lo scenario che vede coinvolta Piaggio Aerospace è però particolarmente complesso: sono in ballo accordi finanziari e politici precedenti, anche rapporti internazionali, per non parlare del peso militare che indubbiamente riveste. Oltre al tema sempre attuale del rispetto dell’Accordo di Programma”.

“Intanto, per lunedì 5 novembre è stato indetto un incontro tra il presidente Toti e i sindacati con le Rsu. Parteciperò volentieri, se mi sarà permesso prendervi parte come uditore – dichiara il consigliere -. Altrimenti, aspetterò fuori: io comunque lunedì sarò a Genova per ascoltare i sindacati e adoperarmi perché le richieste dei lavoratori possano essere accolte”, ha concluso Melis.