Patto per il turismo, dalla Regione 1,2 milioni. A beneficiarne nel savonese: Savona, Villanova e Calice

Savona-Villanova-Calice. Un milione e 200mila euro per sostenere i Comuni liguri, per migliorare l’offerta turistica e la riqualificazione ambientale e paesaggistica. Sono stati stanziati dalla giunta regionale, attraverso un bando, su proposta dell’assessore al Turismo Gianni Berrino.

“L’obiettivo, – ha spiegato l’amministratore regionale, – è quello di promuovere interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica e rilevante impatto turistico in quei Comuni che hanno aderito al patto per lo sviluppo strategico del turismo voluto da Regione Liguria”.

Dieci i Comuni beneficiari che sono stati selezionati da un’apposita commissione, tra i quali tre del ponente savonese: Savona, Villanova d’Albenga e Calice Ligure. In provincia di Imperia, invece, Costarainera, Riva Ligure; in provincia di Genova, Rossiglione, Moneglia; in provincia della Spezia, Varese Ligure, Santo Stefano Magra, Sesta Godano.

Il bando prevede il finanziamento di tre tipologie di interventi: Aree e percorsi pedonali, giardini e parchi urbani, percorsi ciclabili ed escursionistici. E’ questo il primo bando che segue il patto per il turismo siglato tra Regione Liguria e 150 Comuni liguri a cui ne seguirà un secondo del valore di 300mila euro destinato ai Comuni con meno di 5mila abitanti.

“L’obiettivo della Regione è quello di fare squadra su un comparto, quello turistico, considerato strategico per la Liguria che ha bisogno di azioni coordinate e iniziative per raggiungere obiettivi di crescita. Con questo bando abbioamo dato gambe al percorso condiviso con i sindaci, le amministrazioni locali, gli Enti parco e le Associazioni di categoria per avere una strategia coordinata e condivisa su tutto il territorio in materia di turismo. Questo bando è frutto di un lavoro coordinato che ha preso il via due anni fa per dare vita ad una gestione turistica del territorio su base regionale e che si è concretizzata in tante iniziative di successo gestite da Regione attraverso il progetto #lamialiguria per promuovere prodotti turistici di eccellenza”, ha concluso Berrino.