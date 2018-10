Passaggio generazionale… A Cisano un incontro di cultura finanziaria

Cisano sul Neva. “Tramandare, un atto d’amore” è un incontro di cultura finanziaria organizzato da Paola Maria Saviozzi e Francesco Miceli, madre e figlio, entrambi Consulenti Finanziari per una delle principali Banche Private italiane ed europee, che si terrà giovedì 18 ottobre alle ore 19,00 presso i Vivai Montina a Cisano sul Neva con lo scopo di informare ed educare alle migliori strategie in merito al passaggio generazionale.

“Occorre essere pronti all’eventualità, sempre più probabile e vicina, di un cambiamento della tassazione sul patrimonio. Attualmente l’Italia, in materia di tasse di successione, prevede un milione di franchigia e imposte dal 4 all’8%, ma l’adeguamento agli altri Paesi europei, con aliquote fino al 45%, è dietro l’angolo.Il passaggio generazionale va studiato con strategia, per evitare di distruggere letteralmente il patrimonio accumulato in una vita di risparmi.” È il commento di Francesco Miceli, laurea in giurisprudenza e specializzazione in economia degli intermediari finanziari.

“In questo particolare momento storico, caratterizzato da una grande difficoltà economica, i patrimoni risparmiati negli ultimi quarant’anni, sostengono in parte le nuove generazioni. Diventa quindi consigliabile proteggere il proprio capitale per evitare successive difficoltà e contenziosi, che disperdono ulteriormente quanto risparmiato da noi stessi o dai nostri genitori e dai nostri nonni”.

“Oltre alla tassazione, ci sono anche altri elementi da considerare nel passaggio generazionale”, sottolinea Paola Maria Saviozzi, Consulente con oltre 26 anni di esperienza bancaria.

“Oggi le famiglie hanno più configurazioni. Non più solo la classica famiglia composta da un uomo, una donna e i figli. In tempi moderni le famiglie possono essere diverse, come quelle allargate o composte da conviventi o ancora da persone dello stesso sesso. Al momento le leggi non contemplano tutte le tipologie di famiglia, per questo motivo occorre ulteriormente tutelare il proprio patrimonio affinché se ne possa disporre secondo i propri principi e la propria volontà” conclude Saviozzi.

L’incontro si svolgerà nella bellissima cornice dei Vivai Montina a Cisano sul Neva e prevede un rinfresco a chiusura dell’incontro e una visita al Museo dei frutti antichi, attiguo al vivaio.