Vado Ligure. Nella trasferta di Ospedaletti la Pallacanestro Vado riesce a conquistare la vittoria dopo una partita sofferta ma condotta quasi sempre in testa, nonostante qualche disattenzione difensiva di troppo.

I locali si presentano al completo e si confermano una formazione ostica soprattutto tra le mura di casa. Vado parte subito forte portandosi sullo 0-7, poi rallenta anche a causa dei numerosi falli fischiati a sfavore; Lo Piccolo e Cito però rispingono avanti i biancorossi che chiudono il primo quarto sopra di 7.

In apertura di seconda frazione Ospedaletti piazza un parziale di 8-0 che le consente l’unico vantaggio di tutto l’incontro (24-23), ma Brignolo riporta avanti gli ospiti.

Dopo l’intervallo gli orange cercano di avvicinarsi rendendosi pericolosi in particolare con Revetria, ma i vadesi sfruttano bene il contropiede e nei momenti di difficoltà due triple di Pesce, altrettante di Jancic ed i canestri di Anaekwe e Tsetserukou consentono a Vado di restare in vantaggio, anche se il risultato resta ancora incerto fino a due minuti dal fischio finale.

Nel prossimo turno di Serie C Silver Vado ospiterà, sabato 3 novembre alle ore 18,15, la Pro Recco, mentre l’Under 18 Eccellenza affronterà sempre in casa i tortonesi del Derthona Basket martedì 30 ottobre alle 19.45.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 4ª giornata:

Basket Club Ospedaletti – Pallacanestro Vado Azimut 76-87

(Parziali: 16-23; 37-45; 55-63)

Basket Club Ospedaletti: Gilardino 11, Zunino 4, Revetria 17, Carlucci 2, Colombo 14, Michelis 7, Olivari 3, Rossi 13, Formica 2, Vivo ne, Cologgi 3. All. Lupi, ass. Archimede e Morabito.

Pallacanestro Vado Azimut: Jancic 8, Valsetti 2, Cito 12, Cirillo 2, Lo Piccolo 11, Pesce 8, Brignolo 11, Pintus 2, Anaekwe 16, Tsetserukou 15, Gallo ne. All. S. Imarisio, ass. D. La Rocca.

Arbitri: Vozzella (Andora) e Zappa (Loano).