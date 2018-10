Pallacanestro Borghetto: al via i nuovi corsi di minibasket

Borghetto Santo Spirito. Sono iniziate le attività di basket e minibasket della Pallacanestro Borghetto che coinvolge il territorio della Val Varatella e anche i centri di Toirano, Balestrino e Boissano.

Come nelle annate precedenti, anche in questa stagione, l’attività è rivolta a tutti coloro che hanno dai 5 ai 13 anni e vogliono provare ad iniziare sia nel settore maschile che in quello femminile. L’obiettivo è quello di fornire una possibilità a chiunque abbia intenzione di cimentarsi in questo meraviglioso gioco sport con la possibilità di provare gratuitamente nel palazzetto o nella tensostruttura di via Trilussa a Borghetto.

I corsi sono aperti a partire dalla annata del 2006 fino a quella del 2013. Nella scorsa stagione la Pallacanestro Borghetto è stata presente nei campionati minibasket Aquilotti senior (nati nel 2007/2008), scoiattoli (annate 2009/2010) e Pulcini (2011 e 2012) in collaborazione con la Pallacanestro Alassio Esordienti maschile (annate 2006/2007) e Esordienti femminile dove addirittura ha raggiunto le final four regionali classificandosi al terzo posto in tutta la Liguria.

“Sicuramente è molto importante nella vita dei nostri ragazzi avere punti di riferimento certi e che diano loro una alternativa alla strada o allo stare davanti a video giochi. Lo sport è certamente un percorso da seguire e il minibasket rappresenta indubbiamente quei valori e quelle caratteristiche indispensabili al raggiungimento di questi obiettivi. La Pallacanestro Borghetto abbraccia tutto il territorio che comprende anche la zona di Toirano, Balestrino e Boissano” dichiara il presidente ed istruttore federale minibasket Roberto Dorindo.

“Quindi cosa possiamo aggiungere se non che vi aspettiamo sempre più numerosi e che non vediamo l’ora di vedervi correre in palestra. Chiunque è invitato alle prove gratuite. Per avere informazioni, provare ad avvicinarsi al bellissimo mondo del minibasket può contattare l’istruttore Roberto al numero 3386020112″.