Alassio. Lunga trasferta a Sarzana e con un ottimo terzo quarto la Pallacanestro Alassio risolve la partita a proprio favore vincendo 60-75 la seconda gara del prestigioso campionato Under 15 Eccellenza.

Per i ragazzi alassini la partita inizia il giorno prima con partenza il sabato, cena a Spezia e soggiorno nel capoluogo per essere pronti a giocare con la compagine di Sarzana la domenica mattina alle ore 11.

Foto 2 di 2



Fin dalle prime battute di gioco è stata una partita molto dura per i gialloblù che vanno all’intervallo lungo sotto 33-31. Solo nel terzo quarto la Pallacanestro Alassio riesce a giocar meglio allungando sul 41-53 dopo 30 minuti e fissando l’incontro sul 60-75 a fine partita. Una gara molto difficile contro una squadra ben organizzata.

“Partita molto difficile – spiegano i tecnici dell’Alassio – dove Sarzana ci ha messo in seria difficoltà per i primi due quarti. Stiamo giocando a sprazzi e siamo brillanti solo in alcuni momenti della partita. E’ stato comunque un bel fine settimana per tutto il gruppo con cena, pernotto, pranzo e visita nel centro storico di Sarzana che sicuramente ha ulteriormente consolidato la squadra ma ci rende consapevoli che bisogna crescere ancora tanto sia a livello difensivo che offensivo. Altra nota positiva? ad allenamento si mangerà per il primo canestro in maglia gialloblù dell’imperiese Giorgio”.

Il tabellino:

Sarzana – Pallacanestro Alassio 60-75

(Parziali: 13-16; 33-31; 41-53)

Sarzana: Bencaster 16, Selvaggio, Battistelli 1, Oddone 5, Pedemonte 5, Bernazzani 4, Paganini 5, Chiappini 14, Caneri 8, Auzas 2. All. Ricci.

Pallacanestro Alassio: Manfredi 5, Mancuso 2, Mola 22, Pezzolo, Filippi 1, Giribaldi 7, Arrighetti 11, Martini 2, Ghezzi, Robaldo 6, Iaria 11, Porcella 8. All. Ciravegna, ass. Devia.

Arbitri: Moroni (Chiavari) e Primavori (Carasco).