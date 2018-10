Pallacanestro Alassio: due tornei in Piemonte per Under 18 regionale e Under 15 Eccellenza

Alassio. Due tornei in due fine settimana per le giovanili della Pallacanestro Alassio che hanno visto protagonisti gli Under 18 a Bielmonte e l’Under 15 di Eccellenza a Cuneo.

Domenica 15 settembre i ragazzi dell’Under 18, pur con qualche assenza dovuta a indisponibilità, affronta la trasferta piemontese con tanto entusiasmo e la curiosità di confrontarsi contro squadre rodate consapevoli di affrontare un campionato sotto leva di uno o due anni. Arrivati nella splendida cornice di Bielmonte, nell’oasi Zegna a più di mille metri di altitudine, i ragazzi gialloblù stupiscono e se la giocano alla pari in entrambe le partite pur non raccogliendo referti rosa.

Le avversarie disputano tutte il campionato Under 18 Gold piemontese ma i ragazzi gialloblù riescono a reggere alla grande: con Galliate, squadra che unisce anche Ticino e Cameri tra le proprie fila, gli alassini giocano punto a punto cedendo all’ultimo con un lusinghiero 87-81. Dopo il delizioso pranzo in baita l’avversaria è la blasonata Novara Basket e anche qui la partita, nonostante il divario anagrafico, è equilibrata: la gara termina con il punteggio di 60-52 per i novaresi ma gli applausi sono andati in gran parte ai gialloblù.

“Fa sempre piacere disputare tornei di questo livello contro squadre del girone Gold e portare in giro il nome di Alassio ricevendo consensi positivi sulla nostra cittadina con richieste di essere ospitati per altri tornei e amichevoli. I ragazzi sono stati molto pravi pur nella consapevolezza che quest’anno il campionato per loro sarà durissimo ma molto utile per la loro crescita”.

Sabato 29 settembre è stato il turno dell’Under 15 Eccellenza (nelle foto) affrontare la prima trasferta piemontese a Cuneo per il XV Memorial Berto Bessone. Nel primo impegno dell’anno i ragazzi gialloblu sono scesi in campo contro due compagini di ottimo livello: Granda Basket di Cuneo e College Basket Borgomanero.

Nella gara della mattina a sfidarsi sono i cuneesi con College Borgomanero dove sono i secondi a vincere con un margine di una ventina di punti dopo tre quarti equilibrati. Nella gara del pomeriggio scendono in campo i ragazzi alassini con Cuneo e alla fine di una gara equilibrata è la compagine di casa a vincere 46-45. I gialloblù però vogliono rifarsi e nonostante un brutto avvio pian piano recuperano vincono la terza gara contro College Basket Borgomanero per 67-74.

La differenza canestri determina la classifica finale che vede College Basket vincere il torneo, seconda la Pallacanestro Alassio e terza la squadra di Cuneo.

Durante la giornata gli alassini, Lorenzo Mola e Luca Iaria hanno vinto il contest della gara del tiro da 3 punti.

“Grazie mille a Cuneo Granda College per l’invito e alla famiglia Bessone ed in particolare ad Erik Bessone amante del basket da sempre e promotore del Trofeo dedicato al commendator Berto, suo padre ed appassionato di pallacanestro. E’ stato il primo impegno dell’anno ma domenica inizierà il campionato e cercheremo di essere pronti nonostante in questo periodo abbiamo qualche difficoltà ad allenarci con regolarità causa indisponibilità del palazzetto. Avevamo di fronte due ottimi compagini che hanno un gran settore giovanile e giocarcela alla pari con loro è motivo di grande orgoglio. Ricordiamo inoltre che da questa settimana ripartono anche tutti i corsi minibasket e chiunque voglia venire a provare è sicuramente il benvenuto”.