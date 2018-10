Pallacanestro Alassio, buona la prima in Under 15 Eccellenza per i colori gialloblù

Alassio. Prima di campionato e ottima cornice di pubblico al Palaravizza di Alassio per il campionato Under 15 Eccellenza che rappresenta il massimo torneo a livello nazionale.

Ospite dei gialloblù è il Blue Sea Basket Lavagna che, al contrario degli alassini, in altre categorie ha già esperienze di campionati di Eccellenza. La partenza degli alassini è però importante e con un gran primo quarto chiudono i dieci minuti iniziali avanti 27-9. Partita finita? Neanche per idea e i tigullini iniziano a giocare bene rosicchiando qualche punto e andando all’intervallo lungo sul 38-24.

Alla ripresa del gioco la partita continua in equilibrio con Lavagna che arriva anche sotto le dieci lunghezze di svantaggio ma i gialloblù alassini non ci stanno e chiudono la contesa vincendo 69-54.

“È stata una partita iniziata benissimo ma proseguita in equilibrio come è giusto che sia in un campionato così importante dove nessuno regala nulla – dicono i dirigenti locali -. C’è da dire che per due settimane ci siamo potuti allenare solo al campetto all’aperto che non è per niente il massimo per i ragazzi che ne hanno risentito anche a livello di piccoli infortuni ma ora rientreremo finalmente alla normalità. Siamo contentissimi per il primo punto di Venzo dopo uno stop forzato di quasi un anno e per l’esordio di Mancuso con i nostri colori. Domenica affronteremo la lunga trasferta di Sarzana e ci auguriamo di vedere i miglioramenti che contiamo proseguano nel corso di questa lunga stagione”.

Il tabellino:

Pallacanestro Alassio – Blu Sea Basket Lavagna 69-54

(Parziali: 27-9; 38-24; 54-37)

Pallacanestro Alassio: Manfredi 4, Mancuso, Mola 18, Filippi, Venzo 1, Giribaldi 8, Arrighetti 11, Martini, Ghezzi 1, Robaldo 7, Iaria 15, Porcella 4. All. Ciravegna, ass. Devia – Porro

Blu Sea Lavagna: G. Miaschi 10, Isetti 7, Spadaro 5, E. Miaschi 5, Mombelli 8, Rossi, Vargas 17, Siligardi 2, Sannino. All. Bertelà, ass. Doccini