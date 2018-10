Palio del Columbus Day: Savona batte Genova due a uno

Savona. La Canottieri Sabazia, nell’ambito del Columbus Day, i festeggiamenti colombiani 2018 organizzati dall’associazione A Campanassa, ha promosso una singolare contesa tra Savona e Genova. Un palio da disputarsi su una triplice sfida: la prima in K4, la seconda in gozzo e la terza in Dragon Boat, tutte specialità praticate dalla Sabazia.

Nella prima sfida in K4 prevalgono i savonesi per pochi decimi, in un duello che li ha visti fianco a fianco fino all’arrivo. Nella seconda, il gozzo, netta superiorità di Genova che, pur passando per seconda nel giro di boa, riesce nell’ultimo tratto a recuperare e a superare l’armo savonese. Nell’ultima gara, il Dragon Boat, nuovamente una sfida che si risolve sul traguardo a favore dei savonesi.

La manifestazione è stata preceduta dal corteo storico che ha accompagnato idealmente i partecipanti all’imbarco sulle imbarcazioni e a seguire la benedizione del vescovo agli equipaggi schierati in acqua.

La premiazione finale, che vede i savonesi vincitori di questa prima edizione, si è svolta in piazza delle Erbe dove il presidente della A Campanassa ha salutato tutti i presenti ringraziando la Canottieri Sabazia, l’Assonautica e l’Associazione Marinai d’Italia per la collaborazione a questo evento. Hanno premiato i partecipanti l’assessore allo sport di Savona e il viceprefetto.

Prossimo appuntamento, per la seconda edizione, a sabato 12 ottobre 2019.

Nella foto sopra: l’arrivo del Dragon Boat

L’arrivo dei gozzi

L’arrivo del K4