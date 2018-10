Val Maremola. L’outdoor che unisce i territori, il Finalese e la Val Maremola: questo grazie all’evento “Wheels for Ladies – Festival dei Territori”, il grande appuntamento-contenitore che animerà Finalborgo e Pietra Ligure nei giorni 26, 27 e 28 ottobre. Una sinergia resa possibile con la collaborazione tra Enza Marino, ideatrice e organizzatrice di W4L, e Sea Stone Riviera, la rete di impresa che coinvolge oltre 40 imprenditori del turismo di Pietra Ligure e dell’entroterra, tutti uniti per valorizzare le risorse sportive, turistiche, paesaggistiche e ambientali del comprensorio nel mondo degli sport outdoor.

“La nostra collaborazione è nata già da qualche mese, quando ci siamo presentati con Enza Marino; durante il periodo estivo siamo rimasti costantemente in contatto abbiamo avuto l’intuizione di promuovere un territorio che attualmente si può considerare un astro nascente dell’outdoor grazie a questo evento di una certa notorietà” sottolinea il presidente di Sea Stone Riviera Mario Parodi.

Ed ecco il programma della collaborazione, con la tappa pietrese dell’evento Wheels for Ladies prevista per sabato 27 ottobre: “Parteciperanno all’evento vari associati di Sea Stone Riviera, che garantiranno il loro appoggio logistico e i loro servizi; gli shuttle affronteranno un percorso che si articolerà Colle del Melogno, Barbottina e Giogo Giustenice per poi far tappa ai due rifugi di Pian delle Bosse e Cascina Porro. In serata è stata organizzata una cena al ristorante Bergallo nella frazione Bardino Nuovo, a Tovo San Giacomo”.

“Durante la mattinata il ritrovo sarà sul lungomare di Pietra Ligure, dove è previsto un incontro con le autorità: a seguire le partecipanti scopriranno i nostri ‘caruggi’ pietresi e subito dopo (solo se il tempo lo permetterà) ci saranno escursioni con il Sup (Stand-Up Paddling) organizzate dai Bagni Flora di Pietra Ligure, che fa parte dei nostri associati”.

“Sicuramente, nello spirito aperto e di dialogo che caratterizza la rete di impresa Sea Stone Riviera, ci saranno altre collaborazioni per altre manifestazioni outdoor, ma adesso vogliamo concentrarci soltanto su questo appuntamento: un progetto importante che richiede il massimo impegno” conclude il presidente Parodi.