Albenga. Anche la diocesi di Albenga-Imperia partecipa alla suggestiva mostra monografica dedicata ad Anton Maria Maragliano, cha sarà inaugurata a Genova, presso il Museo di Palazzo Reale, in via Balbi 10, il 10 novembre 2018 e verrà esposta fino al 10 marzo 2019. L’apertura al pubblico della rassegna si consegna come un interessante gesto artistico legato alla celebre figura dello scultore ligneo, autore di singolari e affascinanti Crocifissi, di sacre rappresentazioni mariane e preziose casse processionali, illustrate nell’esposizione da Daniele Sanguineti.

Molte opere del Maragliano e della sua scuola, formate anche da altre figure di Crocifissi da processione per le “Casacce”, da santi, da scene bibliche e statue da presepe costituiscono il bagaglio artistico e culturale di chiese, oratori e santuari della Liguria, da Genova a Rapallo e Chiavari e nel ponente, da Celle a Savona, da Cervo a Imperia, a Sanremo. Ad esse si aggiungono nel tempo altri lavori di allievi che incominciarono e continuarono nella scuola del maestro e divulgarono il suo tipico linguaggio artistico, anche esso esposto in mostra.

“Si tratta – viene spiegato nella presentazione della rassegna genovese – della prima mostra monografica dedicata all’artista, al quale nel corso del tempo sono stati dedicati lavori da parte di diversi illustri studiosi e, negli ultimi vent’anni in maniera specifica e approfondita, da Daniele Sanguineti, che ha apportato un capillare approfondimento archivistico e filologico, incrementando notevolmente il catalogo delle opere attribuite all’artista”.

Ha aderito a questa importante mostra con il prestito di tre opere, l’ufficio Beni Culturali, della Diocesi di Albenga-Imperia. “L’organo diocesano – dice infatti la vice presidente dei Beni Culturali, Alma Oleari – ha partecipato alla rassegna, inviando dalla chiesa di san Marco a Civezza, la ‘Madonna del Voto’, di Giovanni Battista Bissoni; dalla chiesa di sant’Antonio abate, in frazione di Tovo Faraldi, a Villa Faraldi, il ‘Crocefisso’ di Anton Maria Maragliano e ancora dello stesso autore, dalla basilica di san Maurizio, di Imperia Porto Maurizio, la ‘Madonna del Carmine'”.