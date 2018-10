Provincia. Oltre 60 interventi nell’arco di poche ore, di cui una cinquantina solo nelle zone di Alassio/Albenga e Varazze/Stella. E’ il superlavoro a cui sono stati sottoposti i vigili del fuoco dall’incredibile grandinata di ieri.

Dopo il caldo afoso che ha contraddistinto la stagione estiva e che è proseguito fino a settembre inoltrato, infatti, il mese di ottobre in Riviera è iniziato con una “sorpresa poco gradita” soprattutto per gli agricoltori: una copiosa grandinata si è abbattuta soprattutto su Albenga e Alassio, senza risparmiare l’entroterra. In pochi minuti, centinaia di palline di ghiaccio hanno letteralmente invaso le strade e i campi coltivati.

Un’emergenza immediatamente affrontata dagli uomini della protezione civile e dai vigili del fuoco. Circa 60 in totale, come detto, gli interventi prevalentemente per alberi caduti o per rami, persiane e insegne pericolanti.

Per gestire al meglio l’emergenza è stato subito messo in campo un incremento del personale in servizio nel comando savonese e nei vari distaccamenti provinciali.