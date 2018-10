Oggi e domani al Priamar di Savona: Mani nella storia Festival

Oggi – Sabato 6 – e domenica 7 ottobre, l’associazione Pippinin, aderente ARCI Savona, con l’Istituto internazionale di Studi Liguri, i Lions club Savona Torretta e il patrocinio del comune, organizzano il Mani nella Storia Festival nella Fortezza del Priamar.

Dalle 11 alle 18 di sabato e dalle 9:30 alle 17 di domenica, sotto il Porticato del Piazzale del Maschio del Priamar, la manifestazione rievocativa romano-ligure mostrerà momenti di vita quotidiana dell’antica città dei Sabazi a cavallo tra il terzo sec. a.c. e il primo sec. d.c.

“Saranno quindi collocati stands didattici nei quali si proporrà al pubblico tematiche inerenti all’agrimensura, alla familia romana con le matrone, il pater familias e i culti privati. L’attività rievocativa sarà curata nei minimi dettagli, proponendo modalità il più possibile attinenti alla realtà storica e servendosi di oggetti ed abiti esclusivamente appartenenti all’epoca in esame” afferma Barbara Cerutti dell’Associazione Pippinin.

Alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, un corteo partirà dal complesso del Priamar per proseguire ed arrivare in Darsena. Per maggiori informazioni evento FB: Mani nella storia Festival Manifestazione rievocativa