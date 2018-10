Nuovo look per le strade di Albenga: la giunta Cangiano dà il via libera al “Piano delle asfaltature”

Albenga. Giovedì scorso, la giunta Cangiano ha approvato le coperture economiche e ha aggiornato il piano triennale delle opere pubbliche: pronto a partire il nuovo “Piano delle asfaltature”.

Il primo lotto di lavori, che avrà un costo di circa 200mila euro, partirà a breve e interesserà via San Calocero (in zona Vadino) e alcuni tratti di via Piave. L’intervento prevede anche il rifacimento di una parte di via Patrioti e di via Leonardo Da Vinci.

Giovedì prossimo, la giunta approverà il progetto esecutivo della prima parte del “Piano delle asfaltature”. Quindi, sarà indetta la gara e, nel giro di un mese circa, dovrebbero prendere il via i lavori.

“Dopo essere intervenuti su via Giotto, via Einaudi e via Gramsci, ora tocca a via San Calocero e via Piave. Ennesima dimostrazione dell’importanza che il quartiere di Vadino riveste per la città e per la nostra amministrazione. La speranza, inoltre, è che con i risparmi derivanti dalla gara di questo primo lotto si possano eseguire ulteriori interventi in centro città e nelle frazioni”, ha dichiarto il vicesindaco Riccardo Tomatis.