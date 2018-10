Nuovi assessori a Savona, Pongiglione: “Speriamo che ora pensino ai problemi reali”

Savona. “Nelle sue dichiarazioni all’inizio del consiglio comunale del 27 settembre, il sindaco dichiarò che gli assessori a Savona sarebbero stati otto. Invece sui giornali di ieri è spuntato l’assessore numero nove”.

La consigliera comunale Daniela Pongiglione commenta così la notizia di ieri dell’ingresso in giunta a Savona dei nuovi assessori Roberto Levriero e Andrea Sotgiu: “In questi giorni erano percepibili grande attività e grande movimento a Palazzo comunale. In effetti in città ci sono numerosi problemi urgenti da affrontare e risolvere. Sul San Paolo il sindaco sta prendendo posizioni che condividiamo, ma sono in alto mare i problemi ATA, TPL, inquinamento da navi, crisi industriale e mancanza di lavoro, mancanza di un piano delle infrastrutture (anche in attesa della Maersk), mancanza di indirizzi per una politica urbanistica tesi al recupero delle periferie e delle tante zone lasciate in degrado, gestione dell ‘accoglienza migranti, presenza ‘stanziale’ della malavita organizzata, eccetera. Si scopre però che l’energia e il dinamismo dispiegati dalla giunta erano destinati a far valere le ragioni delle singole componenti della maggioranza, tutte interessate a ricevere un assessorato”.

“Noi ci auguriamo che la giunta, oggi al completo, indirizzi le sue forze sui reali, gravi problemi della città – conclude Pongiglione – e che ci sia una ripresa dell’attività amministrativa vera e propria”.