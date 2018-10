Nuoto paralimpico, corsa, basket, escursioni: proseguono gli appuntamenti con Autunno in sport a Loano

Loano. Prosegue anche a novembre e dicembre il ricco calendario di Autunno in sport, la rassegna di manifestazioni sportive organizzate dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in sinergia con le associazioni del territorio.

Ad aprire il mese di novembre sarà un grande evento di basket. Domenica 4 novembre, infatti, ci sarà il recupero del Trofeo Garassini organizzato dall’Asd Basket Loano e dedicato alla memoria di Elio Garassini, maestro elementare che negli anni ’60 portò a Loano il minibasket e dedicò gran parte della propria vita a far crescere i piccoli cestisti in erba ottenendo grandi risultati a livello nazionale. Il torneo è riservato alle categorie giovanili di pallacanestro minibasket in rappresentanza di tutte le fasce d’età dei piccoli giocatori.

Per gli amanti della corsa, ecco due appuntamenti imperdibili. Domenica 18 novembre si corre la seconda edizione del 4Chiese Trail – Trofeo Csen Memorial Lucio Burastero, la gara podistica organizzata dal settore Corsa in montagna dell’Asd Krav Maga Parabellum di Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, del Comune di Pietra Ligure, del Comune di Giustenice e di Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale). Il trail è intitolato a Lucio Burastero, figura importante del panorama verzino. Iscritto al Cai, ha permesso a tanti appassionati di camminate e corse in montagna di scoprire molti dei sentieri che sono entrati a far parte del trail. La manifestazione rientra anche nel corto circuito solidale I run for Find the Cure.

Quest’anno la gara si svilupperà su due differenti percorsi. Il 4Chiese Trail “classico” si svilupperà nel territorio di tre comuni (Loano, Pietra Ligure e, per un brevissimo tratto, Giustenice) per una lunghezza totale di 20 chilometri con uno sviluppo altimetrico positivo totale di 1.450 metri. La gara partirà dalla frazione loanese di Verzi e toccherà quattro chiese situate nei dintorni: la chiesa di Santa Maria delle Grazie, la chiesa San Martino, la chiesa Santa Libera, la cappella della Visitazione. Il nuovo tracciato del 3Chiese Trail, invece, non prevede il passaggio dalla chiesa di Santa Libera e avrà una lunghezza totale di 13 chilometri ed uno sviluppo altimetrico positivo totale di 700 metri.

Nella stessa giornata si terrà la prima edizione dell’attesissima Liguria Marathon, la grande maratona della Liguria voluta dal Comune di Savona, capofila della manifestazione insieme al Comune di Loano, e organizzato a quattro mani dalle organizzazioni di due mezze maratone, diventate ormai appuntamenti imperdibili: la RunRivieraRun International Halfmarathon, detta “La Regina” organizzata dalla Asd RunRivieraRun, e la Savona Half Marathon (detta “La Mezza dei Papi”) a cura dell’associazione Chicchi di Riso onlus.

La Liguria Marathon è un evento sportivo unico, che toccherà nove comuni della provincia di Savona con un percorso da 42 chilometri e 195 metri senza precedenti nel panorama regionale. La partenza sarà a Loano e l’arrivo a Savona: i partecipanti percorreranno per intero la via Aurelia, con una spettacolare vista sul litorale savonese.

Da venerdì 30 novembre a domenica 2 dicembre al PalaGarassini si terrà il Campionato Italiano Paralimpico di nuoto in vasca corta, organizzato in collaborazione del Comitato Italiano Paralimpico.

Proseguiranno anche a novembre e dicembre gli appuntamenti di Loano non solo mare, il programma curato dalla sezione loanese del Cai che promuove la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio. Ogni giovedì le esperte guide del Cai di Loano accompagneranno i partecipanti alla scoperta della natura e dei più bei panorami del nostro territorio e non solo.

Giovedì 8 novembre è in programma la risalita del fiume Roya, che nasce in territorio francese sul colle di Tenda e sfocia nel Mar Ligure. Giovedì 15 novembre, invece, ci sarà il recupero della gita tra La Morra, Barolo e Monforte d’Alba in provincia di Cuneo, territori vinicoli e paesaggistici tra i più prestigiosi delle Langhe e dell’Italia intera. L’escursione è organizzata in collaborazione con il Cai di Bra. Giovedì 29 novembre, invece, si svolgerà la seconda Giornata di pulizia e manutenzione dei sentieri dell’entroterra loanese.

Altri appuntamenti si terranno a dicembre: giovedì 6 è in programma un’escursione alla scoperta delle borgate di Garlenda, mentre giovedì 13 è in programma una gita a Taggia e al Santuario di Lampedusa. Ultimo appuntamento “casalingo” giovedì 20 dicembre con un’escursione a Pian delle Bosse.