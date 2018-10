Provincia. “Investire sui giovanie sul loro futuro”. E’ questa una delle priorità che si è posta Noberasco, azienda ligure dalla tradizione centenaria e “fortemente legata al territorio, che pone al centro della sua mission la cura e il benessere delle persone, promuovendo la cultura del mangiare sano e naturale”.

A favore delle future generazioni, per il secondo anno consecutivo Noberasco insieme a Giunti ha scelto di aderire all’iniziativa “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro!” volta ad arricchire di nuovi libri le biblioteche delle scuole italiane e in particolare alcune del suo territorio d’elezione.

Dopo avere omaggiato la scuola primaria “Gianni Rodari” di Carcare nel 2017 con l’acquisto di alcuni testi, quest’anno sostiene la scuola primaria “Giuseppe Mazzini” di Cairo Montenotte, e la scuola primaria “G. C. Abba” di Rocchetta e le scuole primarie di Ferrania e di Dego.

A consegnare pubblicamente i libri il 5 ottobre sarà Mattia Noberasco, amministratore delegato, che sottolinea come “la nostra famiglia da quattro generazioni guida l’azienda ed è nel nostro dna credere fortemente nei valori di unione, coesione, attenzione al territorio e collaborazione che sono perfetta sintesi della nostra responsabilità sociale di impresa, che a nostro avviso deve tradursi in azioni sempre più concrete. Ogni giorno ci impegniamo per ricercare e produrre alimenti di qualità e salutistici rivolti in primo luogo ai consumatori più piccoli che sono il nostro futuro. Ci piace pensare che grazie a questa sinergia con Giunti abbiamo idealmente contribuito all’educazione alimentare degli uomini e delle donne di domani, ma dato loro del cibo per la mente”.

I volumi raccolti grazie a questa iniziativa verranno distribuiti in oltre 20.000 scuole italiane, tra asili e scuole primarie, anche attraverso il prezioso contributo delle biblioteche sul territorio che inviteranno le classi ad eventi e iniziative per sensibilizzare i bambini alla lettura, facendoli familiarizzare con la frequentazione dei luoghi dedicati alla lettura fin dalla prima infanzia.

“Sensibilizzare quindi alla lettura, ma anche alle corrette abitudini alimentari come base dello stare bene. Noberasco negli ultimi anni ha orientato la sua innovazione verso il mondo degli snack sani tra cui prodotti specifici studiati per i bambini e i ragazzi. Ad esempio Bio Crokkamela, croccanti spicchi di mela italiana biologica e i nuovissimi Fruit & Crock, croccante frutta essiccata senza zuccheri aggiunti disponibili in quattro gustose varianti. Entrambi questi prodotti costituiscono alternative sane e sfiziose ai soliti snack che piacciono ai più piccoli e convincono le mamme che vogliono soddisfare il bisogno quotidiano di frutta e verdura dei loro bambini”.