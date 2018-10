Muore all’ospedale di Savona il poliziotto colpito da un infarto e soccorso a Carcare

Savona. Non ce l’ha fatta il poliziotto che domenica scorsa, alle prime luci dell’alba, era stato colpito da un infarto nel centro di Carcare. Nonostante i tempestivi soccorsi da parte del personale sanitario del 118, nonché il ricovero all’ospedale San Paolo, le condizioni di Gianni Tiripicchio, 44 anni, sono apparse subito molto gravi e ieri sera i medici hanno avviato l’intervento di espianto degli organi.

Di primo mattino, il 7 ottobre, un passante aveva notato l’uomo accasciato al suolo accanto alla sua macchina, in via Naronti, sul lungo Bormida carcarese, e immediato è stato l’intervento dei militi della Croce Bianca. Dopo vari tentativi per rianimarlo, il paziente era stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale savonese, ma non ha mai mostrato segni di ripresa.

L’agente della Polizia di Stato di Genova dal 2014 era in servizio a Savona e viveva in Val Bormida. Lascia una figlia di tredici anni e la compagna.