Moscone ritrovato in una scatoletta di tonno, la segnalazione a Pietra Ligure

Pietra Ligure. Brutta sorpresa per un nostro lettore che ha segnalato dalla redazione di IVG.it il ritrovamento di un moscone all’interno di una scatoletta di tonno. Il lettore ha fatto la scoperta dopo aver fatto la spesa al supermercato Basko di Pietra Ligure nell’ultimo periodo.

Oggi è stata inoltrata la segnalazione: secondo quanto accertato, due giorni fa, al momento di aprire la scatoletta, il lettore ha rinvenuto all’interno un grosso insetto, deceduto. Si trattava di un moscone.

La scatoletta di tonno era di marca “As do Mar”: magari un caso isolato, certo, tuttavia sul caso sollevato e la protesta del lettore ecco la risposta da parte dell’azienda: “Come da prassi, attendiamo di ricevere la segnalazione in via ufficiale dal cliente o dal consumatore per dare il via all’iter secondo il protocollo del controllo qualità”.

Oltre alla nostra redazione, la segnalazione è stata inviata anche al supermercato Basko, dove è stato effettuato l’acquisto, e all’Asl 2 Savonese e agli altri enti ed istituzioni competenti nell’ambito della sicurezza alimentare.

E non si esclude che possano partire i controlli del caso a seguito della segnalazione.