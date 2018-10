Minigolf, il sindaco Frascherelli replica a FLV: “Uscite per farsi notare”

Finale Ligure. “Non capisco se Colombo cerca di accaparrarsi qualche merito della progettazione e futura cantierizzazione del Lungomare Migliorini o se semplicemente parla di cose che neppure conosce per continuare il suo solito ‘farsi notare’ con uscite estemporanee”. Inizia così la replica del sindaco Ugo Frascherelli alle parole di ieri sul minigolf di Finale di Sergio Colombo del Gruppo Civico di Finale Ligure Viva.

“Avviso il ‘saltarellino’ consigliere di minoranza che stiamo per cantierare anche piazza Serenità, marciapiede Via Calvisio e Passeggiata Porto/Varigotti, solo per citare le prime 3 opere prossime a partire, nel caso volesse prendersi dei meriti anche su questi progetti ormai prossimi alla concretizzazione. A parte il tentare di compiacersi con il gruppo dell ANMI e magari a fine cantiere prendersi i meriti di un nuovo minigolf già previsto da questa maggioranza e più volte già manifestato pubblicamente qual è il fine del consigliere?” prosegue il sindaco.

“Come spesso succede quando si parla di FLV vige l’incertezza. I soliti proclami da campagna elettorale. Noi andiamo avanti attivamente per continuare a dare un volto nuovo alla Città indirizzata sempre più ad una destinazione turistica. Tutto il resto sono chiacchiere da parte di chi non riesce a rimanere per più di pochi mesi in un gruppo al governo della città. È più facile stare in minoranza a lamentarsi di tutto e di tutti” conclude Frascherelli.