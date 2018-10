Liguria. L’alta pressione subirà un rinforzo nel corso della giornata odierna garantendo condizioni di bel tempo con temperature in aumento specialmente nelle zone battute dal vento di phoen. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Dando uno sguardo a livello barico, possiamo notare una forte figura altopressoria tra penisola iberica, Francia e Gran Bretagna. Sul suo bordo orientale, una depressione con centro motore sul nord est europeo, farà scendere correnti più fresche di origine artica dirette verso i Balcani.

Durante le ore notturne, sulla Liguria, il cielo si è mantenuto sereno o poco nuvoloso ovunque. Le temperature minime sono leggermente aumentate rispetto ai valori di ieri con valori quasi invernali in alcune vallate dei versanti padani. Il valore minimo registrato a Savona è di 12,8°C. La minima regionale se l’aggiudica Calizzano che tocca i +0,8°C.

La giornata inizierà locali velature tra genovese e spezzino. Sereno altrove. Tra pomeriggio e serata cielo sereno praticamente ovunque. Un occhio di riguardo andrà dato alle temperature massime che, nelle zone battute dal vento di phoen, raggiungeranno valori praticamente estivi. Infatti, lungo alcuni tratti di costa ci aspettiamo valori fino a +27/+28°C, mentre nelle zone interne non si dovrebbero superare i +24°C. Ventilazione tesa da sud ovest al largo e sull’imperiese, mentre avremo nord nelle vallate interne del genovese e del Tigullio con raffiche anche forti (phoen). Vento più moderato sottocosta. Mare poco mosso ma con moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio per onda da sud ovest.

La giornata di domani sarà ancora caratterizzata dal bel tempo con temperature in calo nelle massime.