Liguria. Netto cambio circolatorio in ambito europeo. Secondo gli esperti del Centro Limet, una depressione proveniente dai quadranti settentrionali muoverà verso la Francia richiamando correnti umide meridionali sul nord italia e di conseguenza sulla Liguria, determinando inoltre forti piogge e un intensa ventilazione.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, avremo cielo in prevalenza sereno al mattino nelle zone interne tranne per il passaggio di velature, qualche nube bassa inizierà a comparire sulle coste genovesi e savonesi. Dal pomeriggio netto incremento della nuvolosità un po’ ovunque fatta eccezione per le Alpi liguri. In serata saranno possibili locali piovaschi lungo i settori costieri di genovese e savonese orientale.

Venti da nord sul centro ponente prima dell’alba. Rotazione da sud est al mattino sul centro levante, a regime di brezza a ponente. Sud sud est dal pomeriggio. Mare poco mosso.

Temperature in calo: sulla costa minime tra 10 e 16 gradi, massime tra 19 e 24 gradi; all’interno minime tra 3 e 10 gradi, massime tra 17 e 22 gradi.