Liguria. Una perturbazione in arrivo da ovest viene bloccata, nel suo normale moto verso est, dall’alta pressione presente tra Russia e Balcani. Il nord ovest italiano e la Liguria verranno a trovarsi al confine tra queste due figure bariche, sperimentando piogge di forte intensità con possibili disagi. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Per tutta la giornata, dunque, sono previste forti precipitazioni sul ponente ligure, con picchi superiori ai 150mm entro metà giornata. Fenomeni autorigeneranti tra tarda mattinata e metà pomeriggio nell’area compresa tra Savona e Genova, con possibili criticità.

Raffiche di scirocco (sud est) fino a 70km/h sul golfo.

Cielo e Fenomeni: Al mattino coperto su tutta la regione con fenomeni forti e persistenti sul ponente ligure, in particolare tra val Bormida, Tanaro e Alpi liguri con accumuli anche superiori ai 150mm, possibile stress idrogeologico per i bacini più fragili. Rovesci intermittenti sul genovese, solo piovaschi a levante. Tra tarda mattinata e metà pomeriggio traslazione dei fenomeni più rilevanti tra Savona e Genova con possibilità di temporali autorigeneranti, non si escludono locali criticità con frane e allagamenti. Rovesci intermittenti sul levante ligure, tende a migliorare a partire da ponente con residui piovaschi. Cessano i fenomeni ovunque in serata.

Venti: Forti da sud est al mattino con raffiche fino a 70km/h sul golfo.

Dalla tarda mattinata soffieranno da nord sul ponente ancora da sud est sul centro levante (convergenza).

In serata rotazione da nord anche sul genovese, da est sul levante ligure.

Mari: Tra molto mosso e agitato per onda da sud est. Picchi d’onda sui 3 metri tra Genova e Savona. Moto ondoso in rapido calo in serata.

Temperature: in calo le massime.

Costa: min +15 / +17 °C, max +19 / +23 °C

Interno: min +9 / +14 °C, max +15 / +18 °C