Liguria. Flussi umidi meridionali seguitano ad interessare il Mediterraneo centro-occidentale, dopo una troppo breve parentesi stabile. Torna la pioggia e scatta nuovamente l’allerta arancione: il terreno è saturo, si teme l’effetto accumulo.

Possibile stress idrogeologico importante sul genovesato: dopo i locali smottamenti, frane ed allagamenti a seguito degli ingenti accumuli di pioggia registrati nei giorni scorsi, ancora acqua, probabilmente in quantità.

Complessivamente, a livello regionale, cielo molto nuvoloso o coperto, ma non si escludono temporanee aperture sull’estremo levante nella prima parte della giornata. Precipitazioni, invece, già possibili dal mattino tra savonese e genovese, a prevalente carattere di rovescio, localmente intenso. Dal pomeriggio sera fenomeni estesi anche alle riviere, specie quella di ponente; persistono i rovesci a tratti forti sul settore centrale.

Venti: ciclonico, in prevalenza da scirocco al largo e a levante, settentrionale su coste occidentali; dal pomeriggio flussi meridionali in rinforzo, fino a burrasca (a tratti) nelle zone al largo del Ligure.

Mare generalmente molto mosso; moto ondoso in aumento dal pomeriggio; agitato su costa centrale e occidentale entro sera per onda formata da sud-est.

Temperature: stazionarie.

Costa: min: 11 / 14 °C, max: 15 / 18 °C

Interno: min: 6 / 10 °C, max: 9 / 15 °C