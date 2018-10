Liguria. Si apre una fase decisamente più autunnale per il nord-Italia e quindi anche la Liguria, grazie all’avvicinamento da ovest di un sistema di bassa pressione. Condizioni meteo a tratti marcatamente instabilisulla nostra regione, specie nella seconda parte, e che si protrarranno anche all’inizio della nuova settimana. Temperature stazionarie, su valori in linea con il periodo. Sono le previsioni degli esperti del centro Limet.

Oggi,domenica 7 ottobre, fin dall’alba molte nubi, più compatte sull’estremo ponente, dove si affacceranno le primepioggegià nella tarda mattinata. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno a estendersi, seppur in maniera disorganizzata, al resto della regione. Fenomeni marginali sul medio ed estremo levante. In serata inasprimento dei fenomeni sul ponente, specie nelle zone interne. Venti deboli dai quadranti meridionali al mattino, in rotazione a nord nel pomeriggio, in rinforzo in serata. Mare generalmente poco mosso sotto-costa, mosso a largo.

Oggi, domenica, temperaturein aumento nei valori minimi, in lieve calo nei valori massimi. Costa: min +15/17°C, max +17/+19°C ; Interno: min +9/+14°C, max +13/+16°C.

Domani, lunedì 8 ottobre, giornata instabile, specie sul ponente regionale, con piogge anche a carattere di rovescio. Fenomeni più sporadici altrove. Venti moderati da nord/nord-est. Mari tra poco mossi e mossi. Temperature stazionarie.

Martedì 9 ottobre, forti venti da sud-est. Mari molto mossi. Piogge insistenti sul ponente regionale. Tempo variabile altrove. Temperature in aumento.