Liguria. Un impulso instabile proveniente da nord-ovest condiziona il tempo di inizio settimana. Temperature in calo. Ma un nuovo ritorno dell’alta pressione è previsto già dalla giornata di mercoledì. Ecco quindi la tendenza meteo secondo gli esperti del centro Limet.

Oggi, lunedì 1 ottobre, al pomeriggio tesi/forti venti da nord, con raffiche anche > 50/60 km/h su savonese orientale e genovese occidentale. Mari in deciso rinforzo nel pomeriggio. Tra la notte e il primo mattino transito instabile sul settore centro-orientale, con fenomeni più organizzati tra Tigullio e spezzino e relative zone interne. Col passare delle ore i fenomeni andranno via via relegandosi sui rilievi e sull’estremo levante (spezzino/alta Toscana). Nel corso del pomeriggio aumento dell’instabilità sui settori occidentali della regione, specie tra val Bormida e Alpi Liguri, qui con quota neve in calo fino a 1600/1700 metri. Tempo in graduale miglioramento in serata.

Venti: Al mattino moderati da nord sul settore centro-occidentale, deboli da sud-est sul levante. Tra il pomeriggio e la sera rotazione a nord-est sul levante e deciso rinforzo tra Savona e Genova con raffiche anche > 50/60 km/h (come da avviso). Mari: Poco mossi al mattino, tra mossi e molto mossi nel pomeriggio. Moto ondoso in graduale stemperamento in serata.

Temperature: In calo, specie nei valori massimi.

Costa: min +16/19°C, max +21/24°C

Interno: min +6/+17°C, max +16/21°C

Domani, martedì 2 ottobre, giornata votata alla variabilità. Al mattino nuvolosità bassa compatta sui versanti padani centro occidentali, in graduale dissolvimento col passare delle ore. Nubi irregolari sul resto della regione, ma senza il rischio di fenomeni.

Venti: Forti da nord sul centro-ponente, da nord-est sul levante, con raffiche localmente superiori a 60/70 km/h sui crinali appenninici più esposti (come da avviso). Mari: Poco mossi al mattino. Moto ondoso in deciso aumento in giornata.

Mercoledì 3 ottobre giornata stabile e soleggiata, eccezion fatta per qualche nube bassa al mattino sui versanti padani centro-occidentali. Venti moderati da nord/nord-est. Mari tra poco mossi e mossi. Temperature in lieve ripresa.