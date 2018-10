Liguria. La situazione meteorologica va gradualmente modificandosi anche sul Nord Italia in questo week-end dopo la nuova fase anticiclonica che ha regalato tempo buono e soleggiato. Identica situazione anche sulla Liguria con nuvolosità diffusa da ponente a levante e qualche debole pioggia in avvicinamento dal mare sull’estremo levante della regione tra le 5 Terre e il Golfo di Spezia. Alla base di questo cambiamento la lenta risalita verso nord-ovest del vortice perturbato in fase di attenuazione che ha originato i pesanti nubifragi e alluvioni lampo sulla Sicilia e tra Calabria e Puglia.

Nel mentre la pressione va calando sulla Francia settentrionale ad opera di un vortice di bassa pressione che nella giornata di domenica approccerà il Mediterraneo sulla Francia meridionale per poi traslare verso le nostre regioni settentrionali in avvio di settimana prossima.

La situazione questa mattina come accennato in apertura, vede nuvolosità diffusa sull’intera regione con qualche pioviggine sparsa registrata durante la notte, ventilazione generalmente settentrionale a tratti rafficata sul settore centrale. Le temperature minime lungo la fascia costiera si sono attestate tra i 16/17°C del settore centrale tra Savona e Genova ed i 18/20 dell’Imperiese a ponente e del Tigullio/Spezzino a levante ancora sottoposti ad un leggero effetto compressione da parte dei venti settentrionali in caduta dai rilievi retrostanti. Le temperature massime attese per la giornata odierna saranno in diminuzione rispetto ai giorni scorsi a causa della copertura nuvolosa e delle eventuali precipitazioni a carattere sparso.

L’approssimarsi nella giornata di domani del fronte perturbato dalla Francia rinvigorirà il vortice in risalita dal Sud Italia, al momento con i suoi minimi ad est delle Sardegna. Questo porterà ad un più deciso peggioramento delle condizioni meteo sulla Liguria a partire da ponente con cieli coperti in mattinata e precipitazioni a carattere di rovescio dal pomeriggio tra il Genovese e il Tigullio, precipitazioni deboli sulle altre zone della regione. I venti fin a quel momento provenienti dai quadranti settentrionali si disporranno e rinforzeranno da sud con aumento del moto ondoso e mare molto mosso. Le temperature risulteranno in ulteriore calo.