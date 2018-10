Liguria. Il maltempo e la corrente fredda si mantiene a ovest ma intorno alla giornata di mercoledì prepariamoci a un sostanziale peggioramento: piogge, vento, temperature in calo. Non oggi, comunque. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 8 ottobre, nuvolosità sparsa al mattino, più compatta sul ponente e nelle zone interne, dove sarà possibile qualche residua precipitazione. Nel corso della giornata schiarite anche ampie lato costa. Maggior addensamenti saranno invece presenti nelle zone interne. Ulteriore miglioramento tra pomeriggio e sera. Venti: Settentrionali tesi sul ponente, al più moderati altrove. Mari: Poco mosso o localmente mosso sotto costa. Generalmente mosso al largo. Temperature stabili comprese sulla costa tra 14 e 21 gradi, nell’interno tra 9 e 17.

Domani, martedì 9 ottobre, giornata variabile con prevalenti schiarite lato costa e qualche addensamento in più sui rilievi, venti settentrionali al più moderati o tesi, temperature stazionarie.

Mercoledì 10 ottobreInizialmente variabile. Peggiora nella seconda parte di giornata con piogge e rovesci in arrivo da ovest.