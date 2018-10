Liguria. Un’estesa area di alta pressione staziona sul Continente, condizionando il tempo anche sul nord-Italia e sulla Liguria. Bel tempo domani, qualche nube in più ad inizio settimana, ma senza particolari conseguenze. Temperature stazionarie, di qualche punto superiori alla media del periodo.

Cielo e Fenomeni: Giornata stabile e soleggiata eccezion fatta per i versanti padani centro-occidentali, ove in mattinata residueranno innocue nubi basse (gaigo), in rapido dissolvimento entro il pomeriggio. Un po’ di foschia sui bacini marittimi centrali.

Venti: Moderati da nord/nord-ovest sul centro-ponente, deboli da nord-est sul levante. Mari: Mossi sul quadrante occidentale, poco mossi altrove.

Temperature: Stazionarie o in live aumento nei valori massimi

Costa: min +14/ +18 °C, max +23/+26 °C

Interno: min +5/ +16 °C, max +18/+23 °C