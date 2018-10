Liguria. Una figura altopressoria ritorna a dominare la scena sull’Europa garantendo condizioni di stabilità anche sulla nostra regione con solo un po’ di fresco durante le ore del primo mattino. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Dando uno sguardo a livello barico, possiamo notare l’alta pressione già citata in rimonta tra penisola iberica, Francia e nord ovest italiano. La goccia fredda che ci ha interessato nella giornata di lunedì è ormai in via di sprofondamento verso le coste tunisine. Le correnti atlantiche invece continuano a scorrere a latitudini settentrionali.

Durante le ore notturne, sulla Liguria, il cielo si è mantenuto sereno ovunque. Le temperature minime sono leggermente calate rispetto ai valori di ieri. La minima registrata a Savona è stata 16,5°C.

La giornata sarà caratterizzata dal cielo sereno ovunque con occasionali passaggi di velature innocue specialmente durante la mattinata. Le temperature massime saranno in lieve aumento rispetto ai valori di ieri con punte fino a +24/+25°C lungo le coste, mentre nelle zone interne non si dovrebbero superare i +21°C. Ventilazione ancora a tratti tesa da nord allo sbocco delle principali vallate del genovese e del savonese durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio ventilazione in indebolimento ed in rotazione dai quadranti meridionali. Mare generalmente poco mosso.

La giornata di domani sarà caratterizzata ancora dal bel tempo con clima fresco e ventilato.