Maxi Zoo sceglie la Riviera di Ponente: ad Albenga la prima sede ligure della grande catena di negozi per animali 

Albenga. Maxi Zoo irrompe ad Albenga, pronta ad insediarsi nella zona dove attualmente sorgono i locali a lungo occupati da Zolezzi Auto Srl, in Regione Poca, per aprire la prima sede ligure della grande catena di negozi di vendita di prodotti per animali.

“Facciamo felici i tuoi animali” è lo slogan dell’azienda, che vanta già oltre 1500 punti vendita in tutta Italia ai quali, a breve, si aggiungerà anche quello ingauno, per la felicità (appunto) degli albangenesi e dei loro amici a quattro zampe, ma non solo. La nuova apertura, infatti, dovrebbe portare anche una nuova ricaduta occupazionale sul territorio.

Attraverso una determina, il Comune di Albenga ha già dato il proprio favorevole parere in relazione “all’esecuzione di opere edilizie volte all’insediamento di una media struttura di vendita non alimentare, avente una superficie di 583 metri quadrati”.

Nono sono ancora chiare le date di inizio lavori e di conseguente apertura della nuovo punto vendita, ma quel che è certo, rifacendosi alla determina, è che “i lavori dovranno iniziare entro un anno dal rilascio del permesso” e “la conclusione dell’intervento dovrà avvenire entro 3 anni dall’inizio dei lavori”.